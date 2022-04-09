Как подмосковные "Химки" впервые обыграли столичный ЦСКА

Подмосковные "Химки" одержали волевую победу над столичным ЦСКА в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 4:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Химки" прервали беспроигрышную серию ЦСКА и установили историческое для себя достижение.
Этот сезон для "Химок" выдался очевидно не таким бодрым, как прошлый. В предыдущем сезоне под руководством Игоря Черевченко подмосковный клуб занял рекордное восьмое место в Премьер-лиге. В нынешнем "Химки" на протяжении большей части чемпионата тащились в зоне вылета.
Зато в конце 2021 – начале 2022 года подмосковная команда вновь стала одним из главных ньюсмейкеров РПЛ. В октябре руководство "Химок" решило расстаться с главным тренером Игорем Черевченко. Все выглядело более-менее логично: результатов нет, нужна смена курса – в общем, мотив ясен.
Почти месяц исполняющим обязанности был тренер молодежных "Химок" Игорь Ющенко. Пока не пришел новый наставник, которым стал вновь Игорь Черевченко. Этот финт ушами так и остался загадкой (об истинных причинах маневра, как обычно, приходится только догадываться). Но дальше сюжетная нить окончательно превратилась в клубок.
Старый-новый тренер проработал в команде лишь до февраля, затем его во второй раз попросили на выход.
Несмотря на кадровые перестановки за несколько дней до рестарта чемпионата, два поражения в первых двух матчах под руководством Юрана и сразу же пошедшие слухи о проблемах в раздевалке, после "Химки" все же стали набирать ход. В 21-м туре случилась нулевая ничья с "Сочи", затем подмосковный клуб одержал минимальную победу на выезде с "Уралом". Еще через тур – в драматичном матче в Казани одолел "Рубин".
Тем не менее остановить "Химки" должен был ЦСКА, который разогнался так, что стал единоличным лидером по набранным очкам в весенней части чемпионата: за пять туров 13 пунктов из 15 возможных. Новичок армейцев Юсуф Языджи внезапно показал лучший голевой старт для легионера в РПЛ, забив в пяти матчах подряд.
Однако игра для ЦСКА не задалась с самого начала. На старте армейцы не использовали несколько шикарных моментов, а на девятой минуте "Химки" в первой же серьезной контратаке внезапно открыли счет. Александр Руденко сделал великолепный заброс на Илью Кухарчука, тот ворвался в штрафную и отдал пас в центр, а Илья Садыгов отправил мяч в пустые ворота, забив свой дебютный гол в РПЛ.
На 32-й минуте ЦСКА сравнял счет. Бахтиер Зайнутдинов вырезал прекрасную передачу в штрафную на Ивана Облякова, 98-й номер прострелил на дальнюю штангу, а Егор Ушаков вколотил мяч в ближний угол. Для 19-летнего игрока ЦСКА этот гол, к слову, также стал дебютным в Премьер-лиге.
Турок, таким образом, продлил свою голевую серию до шести матчей.
Однако во втором тайме подмосковному клубу понадобилось меньше десяти минут, чтобы вернуться в игру: Илья Кухарчук после длинного заброса зацепился за мяч на подходах к штрафной, отпасовал на Руденко, тот вышел один на один и отправил снаряд прямо в "домик" Игорю Акинфееву.
Затем "Химки" во второй раз в матче вышли вперед. На 80-й минуте Руденко по правому флангу дошел до штрафной, перевел мяч на другой фланг, где снаряд подхватил Брайан Идову. Российский нигериец бить не стал, а скинул под удар Бесарду Сабовичу – он и поразил ворота.
Судя по всему, после этого гола ЦСКА окончательно посыпался, потому что на 86-й минуте последовал четвертый мяч. Все тот же Руденко с середины поля убежал в штрафную и в окружении трех защитников сумел во второй раз в матче переиграть Акинфеева. Тут же мог забить пятый Идову: защитник "Химок" в похожей позиции выходил один на один, но здесь уже голкипер ЦСКА смог достать мяч.
Для "Химок" эта победа над ЦСКА стала первой в истории в официальных матчах. Дебютная встреча двух клубов состоялась в мае 2005 года в финале Кубка России. Тогда единственный гол забил нынешний игрок "Химок" Юрий Жирков, а армейцы взяли свой второй Кубок. За 17 лет, прошедших с тех пор, подмосковный клуб ни разу не побеждал в играх против красно-синих – до сегодняшнего дня.
Для ЦСКА же это поражение не только прервало семиматчевую беспроигрышную серию, но и, кажется, окончательно выключило армейцев из гонки за титул. Зато позволило команде Сергея Юрана пережить по-настоящему исторический момент. Заодно подарило шанс на сохранение прописки в Премьер-лиге.