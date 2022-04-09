Как подмосковные "Химки" впервые обыграли столичный ЦСКА

Подмосковные "Химки" одержали волевую победу над столичным ЦСКА в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 4:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Химки" прервали беспроигрышную серию ЦСКА и установили историческое для себя достижение.



Этот сезон для "Химок" выдался очевидно не таким бодрым, как прошлый. В предыдущем сезоне под руководством Игоря Черевченко подмосковный клуб занял рекордное восьмое место в Премьер-лиге. В нынешнем "Химки" на протяжении большей части чемпионата тащились в зоне вылета.

Зато в конце 2021 – начале 2022 года подмосковная команда вновь стала одним из главных ньюсмейкеров РПЛ. В октябре руководство "Химок" решило расстаться с главным тренером Игорем Черевченко. Все выглядело более-менее логично: результатов нет, нужна смена курса – в общем, мотив ясен.

Почти месяц исполняющим обязанности был тренер молодежных "Химок" Игорь Ющенко. Пока не пришел новый наставник, которым стал вновь Игорь Черевченко. Этот финт ушами так и остался загадкой (об истинных причинах маневра, как обычно, приходится только догадываться). Но дальше сюжетная нить окончательно превратилась в клубок.

Старый-новый тренер проработал в команде лишь до февраля, затем его во второй раз попросили на выход.



На место Черевченко в "Химки" пришел Сергей Юран – тот самый, с которым распрощались аккурат после финала Кубка России и попадания подмосковной команды в Премьер-лигу летом 2020-го.



Несмотря на кадровые перестановки за несколько дней до рестарта чемпионата, два поражения в первых двух матчах под руководством Юрана и сразу же пошедшие слухи о проблемах в раздевалке, после "Химки" все же стали набирать ход. В 21-м туре случилась нулевая ничья с "Сочи", затем подмосковный клуб одержал минимальную победу на выезде с "Уралом". Еще через тур – в драматичном матче в Казани одолел "Рубин".



Тем не менее остановить "Химки" должен был ЦСКА, который разогнался так, что стал единоличным лидером по набранным очкам в весенней части чемпионата: за пять туров 13 пунктов из 15 возможных. Новичок армейцев Юсуф Языджи внезапно показал лучший голевой старт для легионера в РПЛ, забив в пяти матчах подряд.

Однако игра для ЦСКА не задалась с самого начала. На старте армейцы не использовали несколько шикарных моментов, а на девятой минуте "Химки" в первой же серьезной контратаке внезапно открыли счет. Александр Руденко сделал великолепный заброс на Илью Кухарчука, тот ворвался в штрафную и отдал пас в центр, а Илья Садыгов отправил мяч в пустые ворота, забив свой дебютный гол в РПЛ.

На 32-й минуте ЦСКА сравнял счет. Бахтиер Зайнутдинов вырезал прекрасную передачу в штрафную на Ивана Облякова, 98-й номер прострелил на дальнюю штангу, а Егор Ушаков вколотил мяч в ближний угол. Для 19-летнего игрока ЦСКА этот гол, к слову, также стал дебютным в Премьер-лиге.



Под конец первого тайма армейцы, казалось, сумели перевернуть ход матча. На 39-й минуте защитник "Химок" Гиа Григалава в собственной штрафной прихватил за футболку Хесуса Медину. Внимательно просмотрев видеоповтор, главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти, который уверенно реализовал Языджи.



Турок, таким образом, продлил свою голевую серию до шести матчей.

Однако во втором тайме подмосковному клубу понадобилось меньше десяти минут, чтобы вернуться в игру: Илья Кухарчук после длинного заброса зацепился за мяч на подходах к штрафной, отпасовал на Руденко, тот вышел один на один и отправил снаряд прямо в "домик" Игорю Акинфееву.

Затем "Химки" во второй раз в матче вышли вперед. На 80-й минуте Руденко по правому флангу дошел до штрафной, перевел мяч на другой фланг, где снаряд подхватил Брайан Идову. Российский нигериец бить не стал, а скинул под удар Бесарду Сабовичу – он и поразил ворота.



Судя по всему, после этого гола ЦСКА окончательно посыпался, потому что на 86-й минуте последовал четвертый мяч. Все тот же Руденко с середины поля убежал в штрафную и в окружении трех защитников сумел во второй раз в матче переиграть Акинфеева. Тут же мог забить пятый Идову: защитник "Химок" в похожей позиции выходил один на один, но здесь уже голкипер ЦСКА смог достать мяч.

Для "Химок" эта победа над ЦСКА стала первой в истории в официальных матчах. Дебютная встреча двух клубов состоялась в мае 2005 года в финале Кубка России. Тогда единственный гол забил нынешний игрок "Химок" Юрий Жирков, а армейцы взяли свой второй Кубок. За 17 лет, прошедших с тех пор, подмосковный клуб ни разу не побеждал в играх против красно-синих – до сегодняшнего дня.

Для ЦСКА же это поражение не только прервало семиматчевую беспроигрышную серию, но и, кажется, окончательно выключило армейцев из гонки за титул. Зато позволило команде Сергея Юрана пережить по-настоящему исторический момент. Заодно подарило шанс на сохранение прописки в Премьер-лиге.