Кто выиграл в матчах вторых четвертьфинальных пар Лиги чемпионов УЕФА

В среду, 6 апреля, прошли матчи вторых четвертьфинальных пар Лиги чемпионов УЕФА. "Вильярреал" дома играл с "Баварией", "Челси" принимал мадридский "Реал". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о результатах обеих встреч.

Очередной чудо-матч "Вильярреала"

Фото: AP Photo/Alberto Saiz

Проход подопечных Унаи Эмери в четвертьфинал Лиги чемпионов (ЛЧ) стал для многих любителей футбола большой неожиданностью. Но что поразило еще сильнее – это то, как "Вильярреал" это сделал. В ответном матче с туринским "Ювентусом" испанцы обыграли "старую синьору" на ее поле, забив три безответных мяча.

Пожалуй, такого успеха от "желтой субмарины" не ждал никто, разве что только сам Эмери и часть наиболее оптимистично настроенных фанатов "Вильярреала". Пусть их соперником в 1/4 финала стала грозная "Бавария", победой над "Ювентусом" испанский клуб уже доказал свою состоятельность и самые серьезные намерения на кубок ЛЧ.

Поединок в Вильярреале и правда вышел для мюнхенцев тем еще испытанием. Испанцы открыли счет уже на восьмой минуте. Сначала Джовани Ло Чельсо протащил мяч по правому флангу, отыгрался с Жераром Морено и вошел в штрафную. С линии полузащитник выдал пас в центр, где Дани Парехо в касание перевел мяч на дальнюю штангу, а Арно Груневелд замкнул эту шикарную комбинацию.



Под конец первого тайма "Вильярреал" забил еще один, даже более крутой гол. Парехо вырезал передачу на Франсиса Коклена, француз попытался навесить, но в итоге отправил мяч прямо за шиворот Мануэлю Нойеру. К сожалению, гол не был засчитан – Коклен забрался в небольшой офсайд.



В первые минуты после перерыва "Бавария" попыталась быстро сравнять счет. Великолепную возможность не использовал Томас Мюллер – он не смог замкнуть прострел в штрафную от Сержа Гнабри. Но достаточно быстро "Вильярреал" вновь вернул контроль над игрой и раз за разом начал предпринимать попытки увеличить счет.

Сначала Жерар Морено нанес мощнейший удар по воротам Нойера, но мяч угодил в штангу. Спустя несколько минут футболисты испанского клуба разыграли потрясающую контратаку – "Баварию" спас лишь Альфонсо Дэвис, который успел догнать Морено и в последнюю секунду заблокировал его удар.

На 62-й минуте допустил чудовищную ошибку голкипер немецкой команды: Нойер в своем излюбленном стиле вышел к центральному кругу и так неудачно выбил мяч, что снаряд сумел зацепить Морено. Испанец мощно зарядил в сторону ворот, но просто не попал в створ. Через еще несколько минут Ло Чельсо с правого фланга выдал хороший пас на Груневелда – удар успели накрыть защитники "Баварии".

Мюнхенцы периодически отвечали своими атаками, однако их моменты были куда менее опасными, чем у соперника. Под конец второго тайма "Вильярреал" упустил очередной стопроцентный шанс забить хотя бы еще гол: Альфонсо Педраса фактически выходил один на один, но ударил в лучших традициях своего соотечественника Фернандо Торреса. Тем не менее "Вильярреал" одержал победу и поставил для "Баварии" под большой вопрос судьбу путевки в полуфинал Лиги чемпионов.

Бенефис Бензема

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Еще более увлекательной вышла битва лондонского "Челси" и мадридского "Реала". Главной звездой этой игры совершенно точно стал оформивший хет-трик Карим Бензема. Первый гол француз забил на 21-й минуте. Винисиус сыграл с ним в стенку в центре поля, ускорился по левому флангу и ворвался в штрафную, отдал пас на Бензема, а тот невероятным образом сумел подстроиться под мяч и переправил его головой в ближний угол.

Спустя всего три минуты Бензема сделал дубль. Лука Модрич с правого фланга точно навесил в штрафную, а девятый номер "Реала" опять оказался расторопнее всех и вновь забил головой.

На 33-й минуте мадридцы могли забить третий: после неплохого прострела с фланга Даниэль Карвахаль нанес слабый, но опасный удар с острого угла. Однако Эдуар Менди среагировал и переправил мяч, а Андреас Кристенсен вынес его из штрафной. В концовке первого тайма "Челси" один гол все-таки отыграл.

На 40-й минуте Жоржиньо навесил на дальнюю штангу, а Кай Хаверц выскочил и буквально вколотил мяч в сетку. Но тут же Бензема получил шанс забить третий: Модрич вырезал пас на левый фланг на Винисиуса, бразилец убежал к штрафной, перевел направо на Бензема, но Карим отправил снаряд мимо ворот.



Впрочем, французский нападающий все же сделал хет-трик, забив в самом начале второго тайма. Голкипер лондонцев Менди зачем-то вышел из штрафной и неуверенно отпасовал Антонио Рюдигеру. Передачу прервал Бензема, который тут же четко послал мяч в пустые ворота.



На 50-й минуте "Челси" мог вновь сократить отставание. Сесар Аспиликуэта нанес фантастически красивый удар в дальний угол, но Тибо Куртуа в не менее красивом прыжке спас свою команду.

В оставшееся время лондонцы всеми силами пытались забить хотя бы еще один мяч, нанеся за игру по воротам "Реала" целых двадцать ударов. Однако встреча так и закончилась со счетом 1:3, а испанский клуб обеспечил себе весьма комфортное преимущество перед ответным матчем у себя дома.