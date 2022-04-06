Как прошли первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

Во вторник, 5 апреля, состоялись первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. "Манчестер Сити" у себя дома принимал "Атлетико", а "Ливерпуль" на выезде играл с "Бенфикой". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошли эти встречи.



Фото: AP Photo/Dave Thompson

Один гол "Манчестера", ноль ударов "Атлетико"

Игра английского "Манчестер Сити" и испанского "Атлетико" обещала быть богатой если не на голы, то хотя бы на моменты. И этих моментов у манкунианцев было действительно много. Но лишь один из них стал результативным. "Сити" сразу же ожидаемо стал доминировать, а мадридцы почти полностью отдали инициативу своему сопернику. Однако в первом тайме голкипер "Атлетико" Ян Облак по-серьезному так и не вступил в игру – все атаки горожан заканчивались либо неточными выстрелами, либо даже не доходили до удара. Что касается матрасников, то у них в плане статистики все было еще хуже – до перерыва они не пробили по воротам Эдерсона ни разу.

Тем не менее в самом начале второго тайма именно "Атлетико" мог открыть счет. Маркос Льоренте убежал один на один с голкипером, нанес удар – Эдерсон с легкостью его нейтрализовал. Правда, тут же выяснилось, что гол все равно не был бы засчитан из-за положения вне игры. После этого мадридцы приняли еще несколько попыток забить гол с помощью быстрых контратак, но тщетно. "Манчестер" быстро вернул полный контроль над игрой себе и вновь начал прессинговать защиту "Атлетико". Сначала Кевин Де Брюйне едва не поразил ворота Облака ударом со штрафного, затем все же добился своего с игры — на 70-й минуте Фил Фоден выдал отличный пас в штрафную на бельгийца, а тот с острого угла переиграл словенского вратаря.

"Сити" по итогу пробил по воротам "Атлетико" 15 раз, но так и не сумел забить больше одного мяча. Мадридцы же за весь матч нанесли ровно ноль ударов – не только в створ, но и вообще. Тем не менее о шансах "Манчестера" в ответной игре судить сложно. Учитывая опыт "Атлетико" в подобных противостояниях (вспомнить, например, битву в 1/8 финала против "Ливерпуля" два года назад), подопечные Диего Симеоне с легкостью могут отыграть 0:1 в гостях и зацепиться за возможность выйти в полуфинал турнира. Однако Пеп Гвардиола и его бригада наверняка сделают все, чтобы этого не случилось.

Мощная битва в Лиссабоне

Фото: AP Photo/Armando Franca

Матч португальской "Бенфики" и другого английского клуба – "Ливерпуля" – выдался куда более насыщенным и обоюдоострым, чем параллельная встреча. Как и "Сити", мерсисайдцы очевидно начали игру первым номером, с ходу организовав несколько опасных атак. Но "Ливерпуль" оказался успешнее манкунианцев – уже на 17-й минуте команда Юргена Клоппа открыла счет. После великолепной подачи с углового в исполнении защитника "Ливерпуля" Эндрю Робертсона другой игрок обороны англичан Ибраима Конате головой переправил мяч в ворота. А спустя еще 17 минут Садио Мане удвоил счет: Трент Александер-Арнольд сделал чудесный заброс на Луиса Диаса, колумбиец в касание головой скинул на Мане, а сенегальский нападающий идеально замкнул комбинацию.

В конце первого тайма Мохаммед Салах мог делать счет разгромным, но не реализовал выход один на один – спас "Бенфику" голкипер Одиссеас Влаходимос. А сразу после перерыва португальский клуб неожиданно отыграл один мяч. Рафа Силва хорошо ускорился по правому флангу и не слишком удачно прострелил в центр – снаряд полетел точно в ноги Конате. Однако защитник "Ливерпуля" умудрился упустить мяч, который тут же подхватил и отправил в ворота Дарвин Нуньес. Получив дополнительный заряд эмоций, футболисты "Бенфики" с новыми силами бросились отыгрывать отставание. На 60-й минуте Эвертон в отличной контратаке мощно зарядил с линии штрафной – Алиссон Беккер с трудом, но отразил этот удар.

Спустя шесть минут оборона "Ливерпуля" провалилась, позволив Нуньесу убежать в штрафную. Вирджил Ван Дейк отобрал мяч у игрока "Бенфики", тот упал, намекая на пенальти, но главный арбитр посчитал, что поводов для назначения одиннадцатиметрового нет. Возможно, этот отрезок в середине второго тайма и стал ключевым. Хозяева не сумели додавить "Ливерпуль", зато сами мерсисайдцы в концовке встречи поставили жирную точку. На 87-й минуте Мане вывел Диаса на рандеву с голкипером "Бенфики", а португалец переиграл Одиссеаса и отправил мяч в сетку.

В целом можно сказать, что в этом противостоянии почти все предрешено: вероятность того, что в ответном матче в Ливерпуле "орлы" забьют три мяча и не пропустят при этом ни одного, близится к нулю. Но кто знает, в каком состоянии окажутся мерсисайдцы после встречи с "Манчестер Сити" в ближайшем туре Английской Премьер-лиги. Возможно, исход именно этой игры в большей степени повлияет на оба полуфинальных матча.