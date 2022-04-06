"Манчестер Сити" обыграл "Атлетико" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Фото: PA/ТАСС

Футболисты английского клуба "Манчестер Сити" обыграли испанский "Атлетико" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч, проходивший на стадионе "Этихад Стэдиум" в Манчестере, закончился со счетом 1:0.

Единственный гол на 70-й минуте встречи забил капитан хозяев Кевин Де Брейне.

Ответная игра между "Атлетико" и "Ман Сити", где решится судьба путевки в полуфинал, пройдет в Мадриде 13 апреля.

Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" провел ничейный матч с испанской командой "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе в Мадриде. Игра завершилась со счетом 1:1.