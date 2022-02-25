"Зенит" сыграл вничью с "Бетисом" и вылетел из Лиги Европы

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Российский футбольный клуб "Зенит" сыграл вничью с испанским "Бетисом" во втором матче 1/16 финала Лиги Европы.
Игра прошла на стадионе в Испании. Матч завершился со счетом 0:0.
На 47-й минуте Юри Алберто забил гол в ворота "Бетиса", но судья отменил взятие ворот из-за офсайда.
Кроме того, на 91-й минуте был отменен еще один гол "Зенита" из-за нарушения правил в атаке.
В первом матче в Санкт-Петербурге "Зенит" уступил "Бетису". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу испанской команды.
Таким образом, "Зенит" завершил выступление в еврокубках в текущем сезоне.
Накануне английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" провел ничейный матч с испанской командой "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча состоялась на стадионе в Мадриде. Игра завершилась со счетом 1:1.
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