"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" провел ничейный матч с испанской командой "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе в Мадриде. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет на 7-й минуте встречи открыл нападающий "Атлетико" Жуан Феликс. Ответный мяч в составе англичан забил Энтони Эланга на 80-й минуте.

Ответный матч состоится в Манчестере. Встреча запланирована на 15 марта.

Ранее "Челси" победил "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе в Лондоне. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу англичан.