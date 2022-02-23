"Челси" обыграл "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Английский футбольный клуб "Челси" победил французскую команду "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе в Лондоне. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

В составе победителей голами отметились Кай Хаверц (8-я минута) и Кристиан Пулишич (63).

Ответная встреча между "Челси" и "Лиллем" пройдет на стадионе в Вильнев-дАске. Игра запланирована на 16 марта.

Ранее итальянский футбольный клуб "Ювентус" сыграл вничью с испанским "Вильярреалом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе в Вильярреале. Игра завершилась со счетом 1:1.