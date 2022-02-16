"Манчестер Сити" разгромил "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" разгромно обыграл португальский "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу англичан.

Мячи в ворота португальской команды забили Рияд Марез (7-я минута), Бернарду Силва (17,44), Фил Фоден (32) и Рахим Стерлинг (58).

Ответный матч пройдет 9 марта в Англии. Встреча состоится на стадионе "Сити оф Манчестер".

Ранее французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" обыграл испанский "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ.