Футболисты ПСЖ обыграли "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" обыграл испанский "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ.

Единственный гол в концовке матча забил Килиан Мбаппе. Футболист отличился на 94-й минуте игры.

На 61-й минуте нападающий ПСЖ Лионель Месси не смог реализовать пенальти.

Ответный матч запланирован на 9 марта. Игра пройдет на стадионе в Мадриде.

Ранее нападающий ЦСКА Федор Чалов перешел в швейцарский клуб "Базель". Футболист будет играть в новой команде до конца текущего сезона.