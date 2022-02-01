Нападающий ЦСКА Федор Чалов перешел в швейцарский клуб "Базель"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов продолжит карьеру в "Базеле" (Швейцария). Об этом сообщается в твиттер-аккаунте столичного клуба.
23-летний спортсмен заключил контракт до конца текущего сезона. Ожидается, что затем он вернется в ЦСКА, поскольку опция выкупа игрока в договоре не предусмотрена.
Чалов – выпускник академии ЦСКА. За столичный клуб он провел 179 матчей, забил 49 голов и сделал 33 голевые передачи (3+2 в текущем сезоне Российской Премьер-лиги).
В составе ЦСКА форвард дважды брал серебряные медали чемпионата России, выиграл Суперкубок страны. Федор Чалов также провел три матча за сборную России.
В январе футбольный клуб ЦСКА оказался в центре скандала с переходом турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. Игрока представили неподобающим роликом. Руководство клуба впоследствии отстранило причастных к презентации.
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