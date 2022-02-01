Нападающий ЦСКА Федор Чалов перешел в швейцарский клуб "Базель"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов продолжит карьеру в "Базеле" (Швейцария). Об этом сообщается в твиттер-аккаунте столичного клуба.

23-летний спортсмен заключил контракт до конца текущего сезона. Ожидается, что затем он вернется в ЦСКА, поскольку опция выкупа игрока в договоре не предусмотрена.

Чалов – выпускник академии ЦСКА. За столичный клуб он провел 179 матчей, забил 49 голов и сделал 33 голевые передачи (3+2 в текущем сезоне Российской Премьер-лиги).

В составе ЦСКА форвард дважды брал серебряные медали чемпионата России, выиграл Суперкубок страны. Федор Чалов также провел три матча за сборную России.

В январе футбольный клуб ЦСКА оказался в центре скандала с переходом турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. Игрока представили неподобающим роликом. Руководство клуба впоследствии отстранило причастных к презентации.