ЦСКА отстранил от работы сотрудников, разместивших пост с презентацией Языджи

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Футбольный клуб ЦСКА отстранил от работы тех, кто представил нового игрока Юсуфа Языджи неуместным постом, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по связям с общественностью и информационной политике клуба Сергея Аксенова.

"Это недопустимо, неприемлемо. Лица, которые ответственны за данный инцидент, отстранены от работы. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах", – заявил Аксенов.

В шуточном видео сымитирована переписка между аккаунтами ЦСКА и Языджи в Instagram. Клуб уговаривает футболиста подписать контракт, но игрок не отвечает на сообщения. Тогда клуб говорит Языджи, что в России "много Наташ", после чего турок резко соглашается.

Позже главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за такую презентацию нового игрока команды. Кирильчева объяснила, что в условиях дефицита времени придумала сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и показался оскорбительным.