Экс-игрок "Фиорентины" заявил, что Кокорин не похож на футболиста

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Экс-игрок итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Массимо Орландо заявил, что российский нападающий Александр Кокорин не похож на футболиста. Об этом пишет Tuttomercatoweb.

"Каждый раз, когда я вижу его на поле, он кажется мне кем угодно, но только не футболистом", – сказал Орландо.

В текущем сезоне российский нападающий сыграл за "Фиорентину" в трех матчах чемпионата Италии. Суммарно он провел на поле менее получаса.

Ранее Кокорин выложил в своем Instagram фото из больничной палаты, озадачив подписчиков. Позже выяснилось, что он собрался сделать пластическую операцию.

27 января "Фиорентина" сообщила о переходе Кокорина в команду. Сумма сделки не разглашалась.