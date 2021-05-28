Массажист Кокорина рассказал, зачем футболисту понадобилась пластическая операция

Фото: Zuma/TASS/Massimo Paolone

Массажист футболиста Александра Кокорина Сергей Колесников объяснил, зачем нападающему флорентийской "Фиорентины" понадобилась пластическая операция.

По его словам, спортсмен и раньше прибегал к подобной операции, но затем ему во время тренировок "влетело по носу", в результате чего искривилась перегородка.

"Если перегородка искривлена, нарушается дыхание и человек не получает достаточное количество кислорода", – цитирует Колесникова "Чемпионат".

Ранее Александр Кокорин выложил в своем Instagram фото из больничной палаты, озадачив подписчиков. Позже выяснилось, что он собрался сделать пластическую операцию.

В итальянскую "Фиорентину" Кокорин перешел в январе этого года.