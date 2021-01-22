Сочи – Москва – Флоренция. Как и почему Кокорин оказался в "Фиорентине"

21 января московский "Спартак" заявил о принципиальной договоренности с итальянской "Фиорентиной" о переходе нападающего Александра Кокорина. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как за полтора года футболист проделал путь от заключенного до игрока итальянского топ-клуба.



Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости



Вряд ли в российском футболе можно найти личность более своеобразную и противоречивую, чем Александр Кокорин. Скандалист, балагур, сиделец и в то же время добротный нападающий и человек с большим сердцем, регулярно жертвующий на благотворительность. Что касается спортивных результатов, то тут тоже все совсем неоднозначно. После выхода из тюрьмы Кокорин в рекордные сроки умудрился набрать былую форму и даже стал забивать.

Неудивительно, что, когда Александр ворвался в гонку бомбардиров Российской Премьер-лиги, выступая за "Сочи", на него обратили внимание другие отечественные клубы. Заинтересованнее всех оказался "Спартак" – московской команде нужен был качественный форвард, и Кокорин виделся отличным вариантом. Конечно, красно-белые серьезно рисковали, но попытаться побороться за неплохого нападающего с российским паспортом определенно стоило.

К сожалению для "Спартака", этот трансфер обернулся полным провалом. Сразу после перехода нападающий отправился отдыхать в лазарет из-за неожиданно вскрывшейся травмы и вернулся в строй лишь спустя несколько месяцев. А после так и не смог проявить себя во всей красе. Все, чем запомнился Кокорин за полгода в "Спартаке", – это редкими появлениями на поле и всего двумя голами – и то с одиннадцатиметровой отметки.

Тем не менее во время зимнего перерыва Кокорина неожиданно стали сватать в другой чемпионат. И не куда-нибудь, а в Италию. Пожалуй, еще несколько недель назад над этим можно было бы только посмеяться, но в нынешний четверг выяснилось, что переговоры и правда велись. Главным претендентом на Кокорина оказалась флорентийская "Фиорентина", которая достаточно быстро смогла договориться со "Спартаком" о трансфере.

Как (и главное почему) был организован этот переход? Что ж, по данным российских и итальянских СМИ, интересы Кокорина во Флоренции активно лоббировал агент Давиде Липпи, сын легендарного тренера Марчелло Липпи. Кроме того, немаловажную роль сыграл бывший наставник "Зенита" и нынешний рулевой итальянской сборной Роберто Манчини, который дал российскому нападающему великолепную рекомендацию для флорентийского клуба. Но насколько Кокорин реально способен помочь "Фиорентине"? И более того, нужна ли "Фиорентина" Кокорину? Уже в марте нападающему исполнится 30 лет. В этом возрасте чаще думают о том, чтобы подготовить почву для комфортного завершения карьеры, а не пускаются в авантюры, уезжая в другую страну и пробуя себя там. Тем более в не самой оптимальной форме, с сомнительной мотивацией и без опыта игры в Европе.



Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Да и сама "Фиорентина" сейчас не такое идеальное место для подобных затей. Флорентийцы демонстрируют крайне нестабильную игру и идут в пяти очках от зоны вылета. В последнем матче "фиалки" проиграли "Наполи" со счетом 0:6. И маловероятно, что наличие Кокорина в составе могло бы что-то изменить.

Фанаты итальянского клуба в большинстве своем тоже относятся к этому трансферу скептически. Ведь несмотря на то, что форвард согласился пойти на серьезное сокращение зарплаты (почти в два раза), в "Фиорентине" за год он будет получать 1,7 миллиона евро, а за переход флорентийский клуб отдаст около 5 миллионов евро. Не такие уж безумные траты. Впрочем, не исключена и вероятность того, что Кокорин возьмет и выдаст лучший футбольный отрезок в своей жизни, посрамив всех своих критиков и скептиков. Пожалуй, этому бы стоило случиться. Потому что другого шанса уже точно не будет.