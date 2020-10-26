"Краснодар" обвинил "Спартак" в предвзятом судействе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг назвал предвзятым судейство в матче Российской футбольной премьер-лиги с московским "Спартаком".
В частности, функционер раскритиковал работу главного арбитра Владислава Безбородова в поле, а также судью на системе видеопомощи арбитрам (VAR) Кирилла Левникова.
"Спартак", вы не сделали "красиво", вам эту победу на "блюдечке" принесли Безбородов и Левников", – цитирует Хашига сайт "Краснодара".
Гендиректор краснодарского клуба указал, что на разную трактовку "одинаковых" эпизодов – засчитанный первый гол "Спартака" и отмененный второй гол "Краснодара".
Кроме того, Хашиг напомнил, что "Спартак" после игры с "Сочи" " грозился сняться с чемпионата". История со спорным пенальти получила громкую огласку в СМИ, после чего главного арбитра той встречи Василия Казарцева отстранили от работы.
"Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что "Спартак" добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи", – заключил Хашиг.
В субботу "Спартак" победил "Краснодар" со счетом 3:1 в гостевом матче 12-го тура РПЛ и возглавил турнирную таблицу. У красно-белых отличились Эсекиэль Понсе, Виктор Мозес и Джордан Ларссон.
За хозяев поля забил Леон Сабуа. Во втором тайме при счете 2:1 арбитры не засчитали гол защитника "Краснодара" Александра Мартыновича. В конце встречи игрок также был удален с поля.
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