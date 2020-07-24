"Спартак" высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с "Зенитом"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Футбольный клуб "Спартак" высмеял комментарий главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи о спорных моментах в матче с "Зенитом".
В частности, Кашшаи заявил, что у нападающего московского клуба Александра Соболева не было серьезного контакта с полузащитником сине-бело-голубых Вильмаром Барриосом.
"Угадай автора по цитате: "Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным", – говорится в Twitter красно-белых. Сообщение сопровождает фото бывшего защитника сборной Англии Терри Бутчера с окровавленной головой.
Угадай автора по цитате:— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020
«Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным». pic.twitter.com/AJABrOU6Ym
Также "Спартак" опубликовал еще две цитаты Кашшаи: "VAR вмешивается в явных очевидных случаях" и "Если на 10 сантиметров выше, то была бы красная, а тут чистая желтая".
Первая касается нескольких эпизодов с пенальти, один из которых после просмотра повтора был назначен в ворота "Спартака". При этом в других моментах в штрафной "Зенита" арбитр Сергей Иванов не стал прибегать к помощи видеоассистента.
Второе высказывание относится к фолу со стороны игрока петербургского клуба Магомеда Оздоева, который жестко ударил по ноге защитника "Спартака" Айртона.
К цитатам приложили анимированные изображения – с обменом ударами между героями фильма "Рокки 4" и грустного актера Бена Аффлека, передает RT.
Встреча "Зенита" и Спартака" прошла 19 июля в Санкт-Петербурге в рамках полуфинала Кубка России. Матч, который завершился победой хозяев со счетом 2:1, сопровождала серия скандалов.
Питерская команда "Зенит" обыграла столичный "Спартак"
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