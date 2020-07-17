РФС назвал судью матча "Зенит" – "Спартак" в Кубке России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский футбольный союз (РФС) объявил арбитров на полуфинальные матчи Кубка России, которые пройдут 19 июля. Судьей матча "Зенит" – "Спартак" назначили Сергея Иванова.
Игру "Урал" – "Химки" обслужит Сергей Лапочкин, сообщает "Газета.ру". Владелец "Спартака" Леонид Федун ранее заявил, что если встречу будет судить Михаил Вилков, то "можно не выходить на матч".
По мнению функционера, Вилков регулярно ошибается в пользу петербургского клуба в очных встречах с красно-белыми. Также Федун предложил организовать хэштэг #СудитеСпартакКакЗенит.
Именно в таком случае "Спартак" станет чемпионом России, добавил он. Последний раз Иванов работал на матче "Зенита" и "Спартака" в 2016 году. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 4:2.
Тогда арбитр назначил два пенальти в пользу петербуржцев и не удалил защитника "Зенита" Доменико Кришито, за что получил неудовлетворительную оценку и 2,5 года не обслуживал матчи "Спартака".
Руководство РФС ранее на основании жалобы "Спартака" обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Он пошутил по поводу видео из раздевалки "Зенита", на котором футболисты Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт. Гендиректор заявил, что таким образом "Дзюба намекал, что будет со "Спартаком" в кубковом матче".
"Спартак" пожаловался в РФС на гендиректора "Зенита"
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