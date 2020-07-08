"Зенит" переиграл "Сочи" после досрочного чемпионства

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

"Зенит" обыграл "Сочи" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча состоялась на "Газпром-Арене". Клуб из Санкт-Петербурга переиграл гостей со счетом 2:1. Первым забил нападающий "Сочи" Антон Заболотный – он отличился голом на 5-й минуте матча.

Спустя 28 минут "Зенит" сравнял счет усилиями бразильского полузащитника Малкома. На 76-й минуте команда из Санкт-Петербурга вышла вперед после гола нападающего из Ирана Сердара Азмуна. Он забил 14-й гол в сезоне 2019-2020 РПЛ и в списке бомбардиров разделил второе место с форвардом тульского "Арсенала" Евгением Луценко.

5 июля "Зенит" досрочно оформил чемпионский титул, переиграв в гостях "Краснодар" со счетом 4:2. Клуб из Санкт-Петербурга стал первым в истории РПЛ, кто стал победителем первенства за четыре тура до его конца.