"Зенит" оштрафовал футболиста за посещение ресторана на карантине

Фото: instagram.com/sardar_azmoun
Петербургский "Зенит" оштрафовал форварда Сердара Азмуна за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба, после серьезного разговора игрок сборной Ирана извинился перед всей командой.
Там добавили, что команда традиционно прошла тесты на инфекцию перед матчем с "Тамбовом".
Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором Азмун заснят сидящим в ресторане.
До этого игрок был дважды оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС).
Это произошло после того, как хавбек самарских "Крыльев Советов" Сафа Хади опубликовал фото с Азмуном во время прогулки по Санкт-Петербургу.
"Зенит" в домашнем матче победил "Крылья" в рамках 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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