"Зенит" оштрафовал футболиста за посещение ресторана на карантине

Фото: instagram.com/sardar_azmoun

Петербургский "Зенит" оштрафовал форварда Сердара Азмуна за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба, после серьезного разговора игрок сборной Ирана извинился перед всей командой.

Там добавили, что команда традиционно прошла тесты на инфекцию перед матчем с "Тамбовом".

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором Азмун заснят сидящим в ресторане.

До этого игрок был дважды оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС).

Это произошло после того, как хавбек самарских "Крыльев Советов" Сафа Хади опубликовал фото с Азмуном во время прогулки по Санкт-Петербургу.

"Зенит" в домашнем матче победил "Крылья" в рамках 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.