Что нужно знать перед рестартом чемпионата России по футболу

19 июня после долгого перерыва из-за эпидемии коронавируса возобновляется сезон в Российской Премьер-лиге. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, можно ли будет посмотреть футбол на стадионе и почему рестарт РПЛ не раз оказывался под угрозой срыва.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Можно ли будет попасть на стадион

Изначально остаток сезона должен был пройти без зрителей. Но после того, как российское правительство, региональные власти и Роспотребнадзор разрешили возобновить чемпионат, РПЛ продавила идею допустить болельщиков на стадионы – правда, не больше десяти процентов от заполняемости каждой арены. Лига пообещала, что на матчах организуют серьезный контроль: фанатов пустят на арену только в масках и перчатках, а на входе будут измерять температуру тела. В итоге даже "Сочи" и "Краснодар", которые собирались играть без зрителей из-за эпидемиологических ограничений в Краснодарском крае, все же смогли договориться провести как минимум первые домашние матчи с болельщиками.

Кого конкретно пускать на стадион, каждый клуб определил по-разному. Например, "Локомотив" отдал квоты владельцам сезонных абонементов на Восточной и Западной трибунах. А места на Южной были разыграны с помощью жеребьевки. На игру ЦСКА и "Зенита" армейцы распределили квоты между владельцами абонементов "Верю в команду" и абонементов в четные сектора, которым были разосланы письма на электронную почту. Розыгрыш билетов на матч с "Динамо" среди владельцев сезонных абонементов провел и "Краснодар". А вот кто точно не сможет попасть на стадионы, так это болельщики гостевых команд.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Будут ли показывать матчи бесплатно

Конечно же, можно будет посмотреть футбол и дома. На пресс-конференции в четверг креативный директор "Матч ТВ" и генеральный продюсер "Матч Премьер" Гавриил Гордеев заявил, что федеральный общедоступный канал покажет большинство из оставшихся матчей бесплатно: на "Матч ТВ" будут транслировать шесть из восьми игр каждого из оставшихся в сезоне восьми туров РПЛ. Раньше бесплатно показывали лишь один из восьми матчей.

Однако Гордеев объяснил, что такой формат просуществует лишь до конца нынешнего сезона. "Это разовая акция, она имеет социальное значение. Это общее решение РПЛ, клубов и основного вещателя. Большинство матчей будут показаны бесплатно. Четверть всех матчей будет эксклюзивно показана на канале "Матч Премьер", – пояснил он.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Могло ли что-то помешать возобновлению сезона

За последний месяц рестарт несколько раз оказывался под угрозой срыва. Сначала четверо человек заразились коронавирусом в "Локомотиве", затем еще четверо сдали положительный тест в "Рубине". Однако почти все они успели переболеть. В остальных клубах случаи были либо единичными, либо их совсем не было. Но за два дня до возобновления турнира катастрофически не повезло "Ростову" – там выявили коронавирус сразу у шестерых игроков. Клуб принял решение уйти на двухнедельный карантин, при том что в ближайшее время ростовчане должны были сыграть с "Сочи" (19 июня), "Арсеналом" (27 июня) и "Краснодаром" (1 июля).

Ситуация осложнилась тем, что ближайший соперник "Ростова" и сосед по федеральному округу на уступки идти не стал. "Сочи" отказался переносить матч на резервную дату (19 июля) и теперь "Ростову" грозит техническое поражение. И судя по всему, на решение этой проблемы уже банально не хватит времени. Однако Российская Премьер-лига также не собирается переносить возобновление сезона – согласно регламенту УЕФА, все национальные чемпионаты должны закончиться до 3 августа. А нынешний календарь и так слишком плотный, чтобы делать по нему такие серьезные подвижки.