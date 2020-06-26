Дубль Дзюбы помог "Зениту" победить "Крылья Советов" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Петербургский "Зенит" в домашнем матче победил самарские "Крылья Советов".

Известно, что игра состоялась в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 44-й минуте счет в игре открыл полузащитник "Крыльев Советов" Максим Глушенков. После перерыва "Зенит" сумел выйти вперед. Дважды ворота "самарцев" поразил нападающий Артем Дзюба. При этом оба мяча были забиты с пенальти.

На 78-й минуте Деян Радоньич отправил мяч в ворота "Зенита", но гол был отменен после просмотра видеоповтора.

Благодаря победе "Зенит" набрал 56 очков в турнирной таблице. Команда продолжает сохранять за собой лидирующую позицию в чемпионате. "Крылья Советов" закрепились на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее был отменен матч 24-го тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Краснодаром". Причиной стали случаи заражения коронавирусом в оренбургской команде.