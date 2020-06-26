"Оренбург" не сыграет с "Краснодаром" из-за COVID-19

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Матч 24-го тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Краснодаром" не состоится из-за случаев заражения коронавирусом в оренбургской команде, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу РПЛ Сергея Прядкина.

Игра должна была состояться в субботу, 27 июня. Накануне стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" получили положительные тесты на коронавирус.

До этого из-за выявления трех случаев заражения коронавирусом в "Динамо" был перенесен матч 23-го тура РПЛ с "Краснодаром".

Также на карантин ушел весь основной состав "Ростова", из-за чего на игру с "Сочи" вышли молодые игроки из академии. Коронавирус выявили и у игрока "Уфы", однако это не помешало провести матч с "Тамбовом".

На неделе московский "Локомотив" перешел на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке. Такое решение принято в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в РПЛ.