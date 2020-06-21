Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

21:04

Столичный "Локомотив" одолел "Оренбург" в матче РПЛ

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Футболисты столичного "Локомотива" одержали победу над клубом "Оренбург". Спортсмены встретились в Москве в матче – Российской премьер-лиги.

В результате "железнодорожники" обыграли соперников со счетом 1:0. На 38-й минуте матча точный удар в ворота соперников нанес полузащитник Алексей Миранчук. При этом футбольные команды доигрывали матч в неполных составах.

В результате у "Локомотива" 44 очка, команда занимает второе место и на девять баллов отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург). "Оренбург" расположился 15-м месте турнирной таблицы. В активе команды 23 очка.

Ранее говорилось, что "Ростов" выставил школьную команду на матч с "Сочи". Средний возраст игроков оказался чуть больше 17 лет. Они проиграли со счетом 1:10.

Матч "Краснодара" и "Динамо" перенесен на июль

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать