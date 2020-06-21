Столичный "Локомотив" одолел "Оренбург" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Футболисты столичного "Локомотива" одержали победу над клубом "Оренбург". Спортсмены встретились в Москве в матче – Российской премьер-лиги.

В результате "железнодорожники" обыграли соперников со счетом 1:0. На 38-й минуте матча точный удар в ворота соперников нанес полузащитник Алексей Миранчук. При этом футбольные команды доигрывали матч в неполных составах.

В результате у "Локомотива" 44 очка, команда занимает второе место и на девять баллов отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург). "Оренбург" расположился 15-м месте турнирной таблицы. В активе команды 23 очка.

Ранее говорилось, что "Ростов" выставил школьную команду на матч с "Сочи". Средний возраст игроков оказался чуть больше 17 лет. Они проиграли со счетом 1:10.