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Москва 24

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Спорт

15:16

Матч "Краснодара" и "Динамо" перенесен на июль

спорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" – "Динамо" перенесен на 19 июля, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команды должны были встретиться в воскресенье, 21 июня.

Ранее стало известно, что футболисты московского "Динамо" Шарль Каборе, Себастиан Шиманьски и Клинтон Н`Жи ушли на карантин из-за заражения коронавирусом. Остальные члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал находятся на учебно-тренировочной базе клуба в Новогорске в закрытом режиме.

2 июня тренер вратарей команды вернулся к работе, переболев COVID-19. Клуб отметил, что Дмитрий Изотов не является переносчиком заболевания.

Чемпионат России по футболу приостановили 17 марта из-за пандемии коронавируса. Игры возобновили с 19 июня, при этом на матчи частично допустят болельщиков.

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