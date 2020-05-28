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Москва 24

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Спорт

19:49

Роспотребнадзор одобрил матчи чемпионата России по футболу со зрителями

спорт безопасность

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу в присутствии зрителей, сообщает ТАСС.

"Роспотребнадзор согласовал возможность проводить матчи со зрителями. С такой инициативой выступили и клубы РПЛ. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности", – сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

В организации также разработали регламент, который определяет порядок возобновления тренировочного процесса и проведения официальный матчей. В него включены:

  • регулярная диагностика персонала, игроков и судей,
  • усиленные гигиенические меры,
  • регулярная дезинфекция,
  • соблюдение дистанции между игроками и персоналом,
  • регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей,
  • зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона),
  • социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба.

Решение о возобновлении турнира было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза. Согласно регламенту, чемпионат продолжится с 21 июня. При этом первоначальная договоренность предусматривала пустые трибуны до конца сезона.

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