Роспотребнадзор одобрил матчи чемпионата России по футболу со зрителями

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу в присутствии зрителей, сообщает ТАСС.

"Роспотребнадзор согласовал возможность проводить матчи со зрителями. С такой инициативой выступили и клубы РПЛ. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности", – сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

В организации также разработали регламент, который определяет порядок возобновления тренировочного процесса и проведения официальный матчей. В него включены:

регулярная диагностика персонала, игроков и судей,

усиленные гигиенические меры,

регулярная дезинфекция,

соблюдение дистанции между игроками и персоналом,

регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей,

зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона),

социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба.

ФК "Спартак" провел первую тренировку после перерыва