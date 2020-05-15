Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

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Розыгрыш чемпионата России по футболу нынешнего сезона возобновится с 21 июня. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).

"Решения Исполкома РФС: сезон Тинькофф РПЛ возобновится 21 июня, командам разрешено делать по пять замен в матче", – сообщается в официальном Twitter-аккаунте РФС.

Место проведения матчей будет определено и объявлено позднее. В данном случае учитывается эпидемиологическая ситуация в стране.

Кроме того, члены исполкома проголосовали за дальнейший розыгрыш Кубка России. Официальной датой рестарта также станет 21 июня. Финал соревнования в этом случае придется на 25 июля. Изначально окончание розыгрыша было запланировано на 13 мая в Екатеринбурге.

Российские футбольные турниры всех уровней были остановлены до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Сезон уже официально решили завершить в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) – на втором и третьем уровнях российской футбольной иерархии соответственно.

Главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Сергей Юран ранее заявил, что возобновление сезона Российской Премьер-лиги несет в себе угрозу для здоровья игроков. Специалист отметил, что существуют риски заражения, а также возможны травмы из-за длительного простоя.

В министерстве спорта РФ, в свою очередь, подготовили рекомендации по постепенному снятию коронавирусных ограничений в сфере спорта. На втором этапе этого плана допускается проведение групповых спортивных занятий с количеством участников, не превышающим 20 человек.

