Чемпионат Дании по футболу возобновится 28 мая

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Чемпионат Дании по футболу, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира. Последний матч до вынужденной паузы в датском первенстве состоялся 9 марта.

В первой части турнира осталось провести два тура. Затем шесть первых клубов проведут еще по десять матчей между собой, по итогам которых определится победитель. Остальные восемь клубов сыграют за право остаться в высшем дивизионе.

На сегодняшний день в Дании зафиксировано более 10,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли более 500 человек. Постепенное снижение ограничительных мер началось с 15 апреля.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) настроен на скорое возобновление матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Генсекретарь Александр Алаев заявил, что организация делает все возможное, чтобы это случилось.