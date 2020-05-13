Чемпионат Италии по футболу возобновят 13 июня – СМИ

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Чемпионат Италии по футболу заново запустят 13 июня, передает La Gazzetta dello Sport.

В издании отметили, что такое решение приняли представители клубов Серии А в ходе экстренного совещания. Кроме того, итальянские власти одобрили возобновление командных тренировок с 18 мая.

Ранее проведение занятий разрешили футболистам римских клубов "Рома" и "Лацио". Пока это касается возможности организации индивидуальных занятий с соблюдением правил социального дистанцирования. До этого тренировки возобновили такие итальянские клубы, как "Наполи", "Парма", "Сассуоло", "Фиорентина" и "Болонья".

Постепенно европейский футбол возвращается к жизни. Так, с 28 мая планируется возобновление чемпионата Дании. Кроме того, официальное решение о запуске национального первенства с 16 мая приняли в Германии.