Рядовой Сон. Как пандемия помогла футболисту "Тоттенхэма" отслужить в армии

Мировой спорт встал на паузу из-за пандемии коронавируса. Спортсмены развлекают себя как могут – устраивают челленджи, тренируются дома вместе с семьей и учатся играть на музыкальных инструментах. А вот футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин решил воспользоваться карантином, чтобы… отслужить в армии. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает об этом уникальном для современного футбола случае.



Сон Хын Мин – самый успешный южнокорейский футболист прямо сейчас. Вся его карьера прошла в Европе: еще в 16-летнем возрасте он перебрался в Гамбург, где начал играть за одноименный молодежный клуб. Потом были выступления за взрослую команду и в конце концов переход в леверкузенский "Байер". Там его уже приметили скауты лондонского "Тоттенхэма", и в 2015 году за 22 миллиона фунтов Сон оказался в стане "шпор", став самым дорогим азиатским футболистом в истории. Но несмотря на то что жизнь и работа игрока были прочно связаны с Европой, Сон оставался гражданином Южной Кореи. А значит, как и любой мужчина в этой стране, должен был отслужить в армии.

Да, в южнокорейские войска призывают в том числе и спортсменов. Причем возрастной ценз для футболистов даже ниже – до 28 лет, а не до 35, как все остальные. Согласно местным законам, от службы в армии освобождаются только в двух ситуациях: медаль на Олимпиаде (любая) или победа на Азиатских играх. В противном случае придется как минимум полгода провести в каком-нибудь корейском клубе, а потом отыграть еще два сезона в одной из двух команд, аффилированных с местным Минобороны. Конечно, можно и "откосить", но в Южной Корее так попросту не принято. Служба в армии считается архиважным гражданским долгом. А тому, кто попытается уклониться, могут даже запретить въезд в страну – независимо от его статуса.



У Сона была возможность получить официальное освобождение от службы еще в 2012 году. Тогда олимпийская сборная Южной Кореи стала третьей на Олимпиаде в Лондоне. Но 20-летний Сон предпочел мировое первенство выступлению в "Гамбурге". На Азиатских играх в 2014 году южнокорейская сборная завоевала золото, и Сон мог оказаться в числе счастливчиков, освобожденных от призыва. Но тогда футболиста уже не отпустил "Байер". "Тоттенхэм" же оказался гораздо сговорчивее и позволил 26-летнему Сону поехать на Азиатские игры-2018. В итоге сборная Южной Кореи выиграла турнир, в драматическом финале победив Японию в дополнительное время. А капитан чемпионской команды Сон Хын Мин плакал от счастья.

