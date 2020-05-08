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Спорт

8 мая, 17:21

Рядовой Сон. Как пандемия помогла футболисту "Тоттенхэма" отслужить в армии

спорт

Мировой спорт встал на паузу из-за пандемии коронавируса. Спортсмены развлекают себя как могут – устраивают челленджи, тренируются дома вместе с семьей и учатся играть на музыкальных инструментах. А вот футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин решил воспользоваться карантином, чтобы… отслужить в армии. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает об этом уникальном для современного футбола случае.

Фото: AP/South Korea Marine Corps' Facebook

Сон Хын Мин – самый успешный южнокорейский футболист прямо сейчас. Вся его карьера прошла в Европе: еще в 16-летнем возрасте он перебрался в Гамбург, где начал играть за одноименный молодежный клуб. Потом были выступления за взрослую команду и в конце концов переход в леверкузенский "Байер". Там его уже приметили скауты лондонского "Тоттенхэма", и в 2015 году за 22 миллиона фунтов Сон оказался в стане "шпор", став самым дорогим азиатским футболистом в истории. Но несмотря на то что жизнь и работа игрока были прочно связаны с Европой, Сон оставался гражданином Южной Кореи. А значит, как и любой мужчина в этой стране, должен был отслужить в армии.

Да, в южнокорейские войска призывают в том числе и спортсменов. Причем возрастной ценз для футболистов даже ниже – до 28 лет, а не до 35, как все остальные. Согласно местным законам, от службы в армии освобождаются только в двух ситуациях: медаль на Олимпиаде (любая) или победа на Азиатских играх. В противном случае придется как минимум полгода провести в каком-нибудь корейском клубе, а потом отыграть еще два сезона в одной из двух команд, аффилированных с местным Минобороны. Конечно, можно и "откосить", но в Южной Корее так попросту не принято. Служба в армии считается архиважным гражданским долгом. А тому, кто попытается уклониться, могут даже запретить въезд в страну – независимо от его статуса.

У Сона была возможность получить официальное освобождение от службы еще в 2012 году. Тогда олимпийская сборная Южной Кореи стала третьей на Олимпиаде в Лондоне. Но 20-летний Сон предпочел мировое первенство выступлению в "Гамбурге". На Азиатских играх в 2014 году южнокорейская сборная завоевала золото, и Сон мог оказаться в числе счастливчиков, освобожденных от призыва. Но тогда футболиста уже не отпустил "Байер". "Тоттенхэм" же оказался гораздо сговорчивее и позволил 26-летнему Сону поехать на Азиатские игры-2018. В итоге сборная Южной Кореи выиграла турнир, в драматическом финале победив Японию в дополнительное время. А капитан чемпионской команды Сон Хын Мин плакал от счастья.

Правда, совсем от службы в армии победа на Играх его все равно не спасла – просто теперь вместо 21 месяца ему предстояло пройти трехнедельный курс военной подготовки. Причем сделать это нужно было до августа 2020 года, так как уже в июле Сону исполнится 28 лет. Поэтому игрок договорился с клубом и собирался отправиться исполнять свой долг в летнее межсезонье. Но тут в планы вмешалась пандемия коронавируса. Сону пришлось вернуться на родину в марте, чтобы восстановиться после перелома руки. Футболист решил воспользоваться ситуацией и пройти службу уже в конце апреля. Тем паче что Английская премьер-лига не выйдет с карантина раньше июня.

Фото: AP/South Korea Marine Corps' Facebook

8 мая стало известно, что Сон Хын Мин с отличием закончил военные курсы. Более того, футболист вошел в пятерку лучших в своей группе из 157 человек и показал первый результат в стрельбе, выбив 10 мишеней из 10. По данным южнокорейского агентства Yonhap, помимо тренировок с огнестрельным оружием, подготовка включала в себя 30-километровые марш-броски, навыки штыкового и рукопашного боя и оказание первой помощи, а также учения, на которых отрабатывалась работа с химическим, биологическим и ядерным оружием. Как утверждают в Минобороны Южной Кореи, никаких послаблений при подготовке у Сона не было, и он прошел сборы по всей "строгости и справедливости".

Хотя и это еще не все. Несмотря на то что Сон закончил военную подготовку, согласно южнокорейскому законодательству, ему еще предстоит 544 часа общественных работ в течение следующих 34 месяцев. Впрочем, самое сложное уже позади. Гражданский долг выполнен, можно спать спокойно. И наконец-то сосредоточиться на футболе – когда он вернется после пандемии.

Фехретдинов Тимур

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