Площадь пожара в кафе в Хорлах с 24 погибшими составила 500 квадратных метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадь пожара, возникшего в кафе при гостинице в Хорлах Херсонской области после атаки со стороны ВСУ, составила 500 квадратных метров, рассказал ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

Он отметил, что согласно информации оперативных служб, атака была совершена около 01:00, после чего произошло возгорание кафе. Ликвидировать пожар удалось в 08:40 по московскому времени.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что около 24 человек погибли, а более 50 получили ранения в результате атаки ВСУ. По его словам, удар был нанесен почти под бой курантов, а среди погибших есть ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к случившемуся. Их действиям будет дана правовая оценка.

