Кореевед Андрей Ланьков задержан в Латвии

Фото: ТАСС/AP/Lee Jin-man

Полиция Латвии задержала корееведа Андрея Ланькова прямо во время лекции в Риге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ивент-агентство Curiosophy Events.

Сам Ланьков подтвердил факт задержания. По его словам, власти Латвии внесли его в "черный список".

"Работают адвокаты. Друзья помогают с логистикой. Все под контролем", – добавил он.

