02:01

Происшествия

Две россиянки задержаны в США из-за якобы проникновения на военную базу

Две гражданки РФ были задержаны в американском штате Калифорния после их якобы несанкционированного въезда на военную базу Кэмп Пендлтон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Вашингтоне.

В дипмиссии добавили, что Госдепартамент США до сих пор не уведомил посольство о задержанных россиянках. В данный момент они находятся в депортационном центре, ожидая репатриации.

Консульские сотрудники поддерживают контакт с иммиграционными властями США для выяснения обстоятельств задержания россиянок.

Ранее полиция Таиланда задержала на Пхукете троих россиян за продажу галлюциногенных грибов. Они открыли заведение, которое назвали "Грибной храм", где использовали грибы в лечебных целях и предлагали свои услуги туристам. В ходе обыска было изъято около 10 килограммов грибов.

Еще шестерых россиян задержали в Таиланде за игру в покер, которая запрещена в этой стране. Помимо россиян, в арендуемом частном доме на острове Пханган были задержаны еще 10 иностранцев, в том числе граждане ФРГ, Великобритании, Израиля и Румынии.

