Занятия в школах Мурманска отменены на фоне проблем с электроснабжением

Фото: телеграм-канал "Заполярный Ворчун Мурманск"

Уроки в мурманских школах, запланированные на 31 января, отменены из-за проблем с электричеством. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев в своем телеграм-канале.

Он также заявил об организации оперштаба в администрации Мурманска. Помимо этого, власти составляют список пунктов поддержки населения для районов, где пропал свет.

Также переводится на особый режим работы общественный транспорт. В частности, троллейбусы проезжают из Первомайского округа до улицы Академика Книповича.

"Задействовано 35 троллейбусов", – уточнил Лебедев.

Кроме того, поэтапно отключается и городское освещение, а также иллюминация в Мурманске для высвобождения мощности для приоритетных коммунальных и социальных объектов.

В свою очередь, в телеграм-канале "Россети Северо-Запад" сообщили о переводе на резервные схемы котельные Мурманска и Североморска. При этом специалисты продолжают перераспределять нагрузку для подключения социально важных объектов и части жилых домов.

"В течение первых минут после технологического нарушения на линии электропередачи частично восстановлено электроснабжение потребителей Мурманска и Североморска", – сказано в заявлении.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП. В результате аварии в области был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Мурманске и Североморске временно отключали электричество. Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности.

На замену обрушившимся опорам были доставлены в регион новые конструкции из Ленинградской области и Карелии. Для жителей открыли 19 пунктов временного размещения, где оказывалась помощь, готовилась еда и раздавались продуктовые наборы.

Электричество восстановили спустя пять дней, установив временные опоры ЛЭП. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности после ЧП.

31 января электричество вновь отключилось на участке линии электропередачи с временными опорами в Мурманской области. Сами опоры не повреждены. В настоящее время специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма.

Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил о проблемах с теплоснабжением в районе Большое Сафоново. В Мурманске и Североморске температура воздуха не превышает минус 20 градусов.

