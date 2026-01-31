Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 09:38

Происшествия

Занятия в школах Мурманска отменены на фоне проблем с электроснабжением

Фото: телеграм-канал "Заполярный Ворчун Мурманск"

Уроки в мурманских школах, запланированные на 31 января, отменены из-за проблем с электричеством. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев в своем телеграм-канале.

Он также заявил об организации оперштаба в администрации Мурманска. Помимо этого, власти составляют список пунктов поддержки населения для районов, где пропал свет.

Также переводится на особый режим работы общественный транспорт. В частности, троллейбусы проезжают из Первомайского округа до улицы Академика Книповича.

"Задействовано 35 троллейбусов", – уточнил Лебедев.

Кроме того, поэтапно отключается и городское освещение, а также иллюминация в Мурманске для высвобождения мощности для приоритетных коммунальных и социальных объектов.

В свою очередь, в телеграм-канале "Россети Северо-Запад" сообщили о переводе на резервные схемы котельные Мурманска и Североморска. При этом специалисты продолжают перераспределять нагрузку для подключения социально важных объектов и части жилых домов.

"В течение первых минут после технологического нарушения на линии электропередачи частично восстановлено электроснабжение потребителей Мурманска и Североморска", – сказано в заявлении.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП. В результате аварии в области был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Мурманске и Североморске временно отключали электричество. Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности.

На замену обрушившимся опорам были доставлены в регион новые конструкции из Ленинградской области и Карелии. Для жителей открыли 19 пунктов временного размещения, где оказывалась помощь, готовилась еда и раздавались продуктовые наборы.

Электричество восстановили спустя пять дней, установив временные опоры ЛЭП. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности после ЧП.

31 января электричество вновь отключилось на участке линии электропередачи с временными опорами в Мурманской области. Сами опоры не повреждены. В настоящее время специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма.

Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил о проблемах с теплоснабжением в районе Большое Сафоново. В Мурманске и Североморске температура воздуха не превышает минус 20 градусов.

Новости регионов: авария произошла на линии электропередачи в Мурманске

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика