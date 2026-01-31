Кабмин ввел временный запрет на экспорт бензина и дизеля до 31 июля

Фото: depositphotos/blinow61

Российское правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 июля 2026 года. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, распространено пресс-службой кабмина.

Данная мера направлена на обеспечение стабильности на внутреннем топливном рынке. При этом документ освобождает непосредственных производителей нефтепродуктов от действия запрета на экспорт для предотвращения избытка продукции на их предприятиях.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести льготные топливные карты для многодетных семей. Соответствующее поручение Минэнерго и профильным компаниям дал вице-премьер Александр Новак.

В Госдуме также предложили ввести скидку на бензин в размере 10% для аккуратных водителей. Речь идет о гражданах, которые за один календарный месяц не нарушали ПДД и не становились виновниками ДТП.