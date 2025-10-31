В ГД предложили ввести скидку на бензин для аккуратных водителей

Фото: depositphotos/AY_PHOTO

В России могут ввести скидку на бензин в размере 10% для аккуратных водителей. Соответствующее предложение главе Минэнерго РФ Сергею Цивилеву направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Чернышов предложил предоставлять скидку гражданам, которые за один календарный месяц не нарушали ПДД и не становились виновниками ДТП. В документе указано, что для реализации инициативы необходимо будет создать канал по обмену данными между ГИБДД и системами АЗС, чтобы проверять статус водителя в мобильном приложении или при помощи карты лояльности.

"В качестве финансового механизма компенсации затрат АЗС предлагается рассмотреть возможность формирования целевого фонда за счет части средств, поступающих в бюджет от штрафов за наиболее социально опасные нарушения, такие как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", – рассказал Чернышов.

Он отметил, что данная инициатива позволит оказать материальную поддержку аккуратным водителям, укрепит доверие россиян к социальным институтам, а также поможет снизить аварийность на дорогах. Пилотную программу парламентарий предложил запустить на территории одного или двух субъектов РФ.

Ранее депутаты от партии "Новые люди" обратились к Михаилу Мишустину с предложением отменять штрафы для автомобилистов, которые нарушили правила дорожного движения из-за ям на дорогах. Они отметили, что такая инициатива станет стимулом для более ответственного содержания дорог. Среди граждан это повысит доверие к системе дорожного контроля и судопроизводства.

