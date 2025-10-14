Минпромторг отсрочит введение новых правил расчета утильсбора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый зампред правительства России Денис Мантуров после рассмотрения обращения организации "Деловая Россия" поручил Минпромторгу проработать отсрочку ввода новых правил расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Об этом заявили в секретариате Мантурова, передает ТАСС.

"Деловая Россия" ранее попросила изучить возможность отсрочить вступление в силу нового механизма расчета утильсбора на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями. Новые правила, касающиеся утильсбора, должны были вступить в силу 1 ноября.

Проект подразумевал, что базовая ставка утильсбора на легковушки будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на коэффициент по прогрессивной шкале. При этом льготные коэффициенты сохранялись для физлиц, ввозящих иномарку для личного пользования с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил.

В секретариате Мантурова отметили, что многие сделки по оплате иномарок, подпадающих под действие льготного коэффициента по действующим нормам, были заключены после публикации проекта. Ажиотажный спрос повлиял на загрузку погранпостов, из-за чего появились очереди, а срок доставки машин мог увеличиться до нескольких недель.

"Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам", – уточнили в сообщении.

О проблеме с доставкой автомобилей также сообщал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он заявлял, что из-за праздников в Китае авто задерживались в длительных очередях на границе, и россияне могли не получить приобретенные машины до 1 ноября, когда планировалось введение нового механизма расчета утильсбора.