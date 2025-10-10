В ГД призвали дать льготу по утильсбору для застрявших на границе машин

Фото: Москва 24

В России предложили дать льготу по утильсбору россиянам, которые не успеют получить приобретенные машины из-за рубежа до 1 ноября. С соответствующим предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

По словам депутата, транспортные средства задерживаются в длительных очередях на границе их-за праздников в Китае. Если эти автомобили прибудут в Россию после 1 ноября, их владельцам придется оплатить утилизационный сбор в повышенном размере.

"Прошу вас дать поручение изучить складывающиеся конкретные ситуации и оказать поддержку гражданам, которые приобрели в собственность транспортные средства до возможного вступления в силу изменений законодательства", – говорится в письме главе Минпромторга Антону Алиханову.

Нилов предложил дать таким автовладельцам возможность адаптироваться к новым условиям без дополнительных финансовых потерь.

В 2024 году правительство России утвердило долгосрочную шкалу индексации утильсбора на автомобили, которая будет действовать до 2030 года. С 1 октября прошлого года сбор был повышен на 70–85%, а с начала этого года – еще на 10–20%.

Алиханов заявлял, что изменение механизма расчета утилизационного сбора не повлияет на доступность самых массовых категорий автомобилей в стране. По его словам, для физлиц льготная ставка останется в силе, если мощность ввозимого в РФ авто не превышает 160 лошадиных сил.