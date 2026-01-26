Форма поиска по сайту

26 января, 21:48

Спорт

"Металлург" стал первым участником плей-офф КХЛ текущего сезона

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Клуб "Металлург" из Магнитогорска первым попал в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26.

Это стало возможным после того, как 26 января хабаровский "Амур" уступил "Автомобилисту" из Екатеринбурга со счетом 2:4.

"Металлург" после 48 игр набрал 78 очков и расположился на 1-й строчке в Восточной конференции КХЛ. В свою очередь, "Амур", который сыграл 49 матчей, имеет в активе 39 очков и находится на 9-м месте. Таким образом, хабаровский клуб утратил шансы, чтобы обойти команду из Магнитогорска.

В регулярном чемпионате клубы должны сыграть по 68 игр. "Металлург" принимал участие во всех розыгрышах плей-офф КХЛ. Клуб трижды выигрывал Кубок Гагарина (в 2014, 2016 и 2024 годах).

С этого сезона КХЛ изменила статус легионеров. Теперь зарубежные спортсмены с российским гражданством перестанут считаться таковыми, если выступают в регулярном чемпионате.

По решению совета руководителей клубов статус не будет распространяться как на выступающих за сборные России игроков, так и на тех, кто в не входит в состав этих команд.

