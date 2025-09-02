Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 сентября, 16:25

Спорт

КХЛ изменила статус легионеров с сезона-2025/26

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Зарубежные спортсмены с российским гражданством перестанут считаться легионерами, выступая в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

По решению совета руководителей клубов, статус не будет распространяться как на выступающих за сборные РФ игроков, так и на тех, кто в не входит в состав этих команд.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске российской сборной до хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение о неучастии мужской и женской сборных России по хоккею в нейтральном статусе на Олимпиаде 2026 года.

Однако, по мнению Олимпийского комитета России (ОКР), у российских спортсменов должно быть право поучаствовать во всех дисциплинах.

