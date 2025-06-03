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03 июня, 12:26

Спорт

МОК поддержал недопуск российских хоккеистов до ОИ-2026

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение о неучастии мужской и женской сборных России по хоккею в нейтральном статусе на Олимпиаде 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"Рекомендация исполнительного совета МОК от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом остается в силе. Она заключается в том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой ", – говорится в сообщении.

Международная федерация хоккея (IIHF) ранее объявила о недопуске российской сборной до хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр. IIHF завершила формирование групп после соответствующего запроса МОК. При этом, как тогда указывал президент федерации Люк Тардиф, решение о допуске россиян принимает МОК, а не IIHF.

В Олимпийском комитете России (ОКР) указывали, что у российских спортсменов должно быть право поучаствовать во всех дисциплинах. Там также считают, что нет никаких оснований для отстранения Национального олимпийского комитета, а все его права должны быть восстановлены.

Сборные РФ по хоккею не допущены к участию в ОИ-2026

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