ОКР: спортсмены из России должны выступить на Олимпиаде 2026 года

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У российских спортсменов должно быть право поучаствовать во всех дисциплинах на Олимпийских играх 2026 года, включая хоккейный турнир. Об этом говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР).

Как отмечается в сообщении, в настоящий момент комитет прорабатывает варианты оспаривания в судах действий Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу недопуска российских хоккеистов на Олимпиаду.

Комитет указал, что отстранение российской хоккейной сборной от международных соревнований началось еще в 2022 году и юридически никак не связано с решением МОК об отстранении ОКР в 2023 году. Тогда МОК отстранил ОКР из-за включения в свой состав региональных олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Потому что препятствия, на которые ссылается МОК, устранены, и организация об этом официально уведомлена", – говорится в заявлении.

В ОКР также считают, что нет никаких оснований для отстранения национального олимпийского комитета, а все его права должны быть восстановлены.

Ранее сообщалось, что МОК запросил у Международной федерации хоккея на льду (IIHF) расписание и состав групп без участия российских спортсменов на ОИ-2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. При этом президент IIHF Люк Тардиф подчеркнул, что решение о допуске российских хоккеистов принимает МОК.

В свою очередь, СМИ писали, что конгресс IIHF решил не допускать сборную РФ до Олимпийских игр. Однако позже Федерация хоккея России (ФХР) опровергла эту информацию. Там подчеркнули, что окончательное решение будет принято после дополнительных консультаций летом.

В 2023 году МОК отстранил ОКР из-за включения в свой состав региональных олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.