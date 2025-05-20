Хоккеист Ирбе выступил против возвращения россиян на ОИ и ЧМ

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Двукратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Артур Ирбе, который сейчас тренирует вратарей в сборной Латвии, высказался против допуска российских хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года. Об этом он заявил газете Dagens Nyheter.

Ирбе признался, что не поедет на ОИ, если спортсменов из России допустят к участию в этом турнире. 58-летний специалист признался, что ему проще говорить об этом, так как он является лишь тренером.

"Я не игрок, который потратил годы упорной работы, чтобы получить шанс сыграть на Олимпиаде. Каждый должен сделать свой выбор, а я не буду винить никого, кто решит поехать и сыграть", – добавил Ирбе.

По мнению тренера, РФ еще необходимо пройти долгий путь, прежде чем она сможет вернуться на международные турниры.

Ранее член совета IIHF, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс опроверг информацию о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение допустить российскую сборную на Олимпиаду 2026 года. Он пояснил, что по этой теме еще не было никакого заседания.

До этого спортивный агент, основатель агентства спортивной информации "Весь спорт" Андрей Митьков сообщил, что IIHF уже приняла положительное решение о допуске сборной России на Олимпийские игры под своим флагом.

