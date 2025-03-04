Фетисов предложил провести товарищеский хоккейный матч между командами РФ и США

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, являющийся двукратным олимпийским чемпионом, предложил организовать товарищеский матч между легендами сборной России и США. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

Фетисов напомнил, что ранее "была запущена машина по деградации всего, что связано с РФ". Теперь, по его словам, пришло время для перемен.

В связи с этим он указал на то, что хоккей является важным инструментом для взаимодействия с США, так как многие российские спортсмены играют именно там, например в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которая, по его мнению, представляет собой формат международных команд.

"Мы играли с ребятами-американцами в одних командах, бились за победу в каждой игре, бились против таких же ребят, которые играли в других командах. После игр мы все были друзьями, соратниками", – отметил депутат.

Однако главное, как заявил Фетисов, – найти возможности и время для организации такого матча.

В феврале 2022 года российские и белорусские сборные и команды были отстранены от турниров Международной федерации хоккея. В Федерации хоккея России заявили, что такое решение является дискриминационным и противоречащим духу спорта.

