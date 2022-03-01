В Федерации хоккея России прокомментировали отстранение сборных РФ и Белоруссии

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировали решение Международной федерации хоккея (IIFH) об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований.
В ФХР отметили, что решение является дискриминационным и противоречащим духу спорта. Также в организации выразили категорическое несогласие и напомнили о праве обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (СAS).
"Спорт всегда служил целям объединения народов разных стран и континентов, невзирая на какие бы то ни было различия и разногласия. Подобное решение может откатить развитие хоккея на десятилетия назад вследствие раскола хоккейного сообщества", – говорится на сайте ФХР.
Накануне стало известно, что сборные и клубы России и Белоруссии временно отстранены от соревнований Международной федерации хоккея (IIFH). Команды не смогут выступить на ЧМ в Финляндии, женском чемпионате мира, а также юниорском и молодежном первенствах мира.
Хоккейные сборные России отстранили от соревнований
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