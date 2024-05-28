Экс-чиновник IIHF Куммола назвал нелепым место России в рейтинге федерации

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Бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) заявил, что рейтинг сборных, в котором Россия заняла второе место, является нелепым. Об этом он рассказал в беседе с изданием Ilta Sanomat.

Команда России была отстранена от международных соревнований с 2022 года из-за конфликта на Украине, однако поднялась на второе место рейтинга IIHF. Рейтинг был обновлен по завершении чемпионата мира в Чехии.

"Это совершенно невероятно", – заявил Куммола.

Он также отметил, что в первенствах 2018–2021 годов команда России завоевала одну бронзу, и он "понятия не имеет", почему команда заняла такое высокое место в рейтинге. По мнению вице-президента IIHF, данный рейтинг "нелепый" и было бы лучше его закрыть.

Ранее сборная Чехии обыграла команду из Швейцарии и стала чемпионом мира по хоккею. Со стороны победителей шайбы забросили Давид Пастрняк на 50-й минуте и Давид Кампф – на 60-й минуте. Сборная Чехии стала семикратным чемпионом мира по хоккею.