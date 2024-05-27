Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Сборная Чехии обыграла команду из Швейцарии и стала чемпионом мира по хоккею. Встреча проходила в Праге и закончилась со счетом 2:0 в пользу чехов.

Со стороны победителей шайбы забросили Давид Пастрняк на 50-й минуте и Давид Кампф – на 60-й минуте. Таким образом, сборная Чехии стала семикратным чемпионом мира по хоккею. В последний раз чешские хоккеисты завоевывали данный трофей в 2010 году.

Ранее магнитогорский "Металлург" обыграл ярославский "Локомотив" в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.

До этого сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ), профсоюз игроков лиги (NHLPA) и Международная федерация хоккея (IIHF) утвердили ключевые принципы, которые будут затрагивать участие игроков лиги на двух ближайших Олимпиадах 2026 и 2030 года.