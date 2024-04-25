00:38Спорт
Магнитогорский "Металлург" в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Магнитогорский "Металлург" обыграл ярославский "Локомотив" в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.
Матч проходил в Ярославле, на "Арене-2000-Локомотив", и закончился со счетом 2:1 в пользу "Металлурга". В составе победителей голами отличились Денис Зернов и Даниил Вовченко. Со стороны "Локомотива" шайбу забросил Ярослав Лихачев.
Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" и магнитогорский "Металлург" установили новый рекорд в КХЛ, забросив друг другу в общей сложности девять шайб за один период в матче.
До этого федерация хоккея Словакии опровергла сообщения о желании сыграть против сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира 2024 года, подчеркнув, что шокирована появлением таких сообщений.
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