Магнитогорский "Металлург" в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Магнитогорский "Металлург" обыграл ярославский "Локомотив" в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.

Матч проходил в Ярославле, на "Арене-2000-Локомотив", и закончился со счетом 2:1 в пользу "Металлурга". В составе победителей голами отличились Денис Зернов и Даниил Вовченко. Со стороны "Локомотива" шайбу забросил Ярослав Лихачев.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" и магнитогорский "Металлург" установили новый рекорд в КХЛ, забросив друг другу в общей сложности девять шайб за один период в матче.

До этого федерация хоккея Словакии опровергла сообщения о желании сыграть против сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира 2024 года, подчеркнув, что шокирована появлением таких сообщений.