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19 марта, 07:11

Спорт

Умер обладатель Кубка Гагарина Константин Кольцов

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Обладатель Кубка Гагарина в составе ХК "Салавата Юлаева" белорус Константин Кольцов ушел из жизни в 42 года. Об этом сообщается в телеграм-канале уфимской команды.

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер "Салавата Юлаева" Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики", – говорится в сообщении.

С 2022-го он был частью тренерского штаба Виктора Козлова в "Салавате Юлаеве".

Во время игровой карьеры в 2011 году Кольцов вместе с уфимской командой завоевал Кубок Гагарина. В свое время он выступал за сборную Белоруссии по хоккею.

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