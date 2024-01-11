Федерация хоккея Словакии опровергла сообщения о желании сыграть с Россией

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Федерация хоккея Словакии опровергла сообщения о желании сыграть против сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира 2024 года, подчеркнув, что шокирована появлением таких сообщений. Об этом говорится на официальном сайте федерации.

Отмечается, что проводить матчи с Россией не планируется, соответственно, никаких переговоров по этому поводу нет.

"Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости еще больше раскалывают поляризованное общество", – говорится в заявлении.

Федерация согласовала график подготовки перед чемпионатом мира вместе со списком соперников с сентября 2023 года. Есть уже восемь подготовительных матчей. О месте и времени проведения отдельных матчей болельщикам сообщат в ближайшее время.

Ранее СМИ писали, что ведутся переговоры Федераций хоккея России и Словакии относительно проведения нескольких товарищеских матчей.

Совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/2024. Оно было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом. Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным.

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