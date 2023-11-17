17 ноября, 15:10Спорт
В Норвегии сообщили об отмене чемпионата мира по хоккею с мячом в 2024 году
Фото: 123RF/dotshock
Чемпионат мира по хоккею с мячом не состоится в 2024 году. Об этом норвежская федерация сообщила на своем сайте.
Отмечается, что Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат как для мужчин, так и для женщин.
Федерация хоккея с мячом России в своем телеграм-канале, ссылаясь на шведский портал Bandypuls, отметила, что на проведение мужского турнира претендовали три шведских города, но они отказались от организации соревнований. Чемпионат для женщин планировали провести в Норвегии, но страна отозвала свою заявку.
В прошлом году Международная федерация хоккея с мячом не допустила сборную России до участия в чемпионате мира по бенди 2023 года. Также от участия в чемпионате отстранили сборную Белоруссии.
Кроме того, совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/2024. Оно было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом.
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