В Норвегии сообщили об отмене чемпионата мира по хоккею с мячом в 2024 году

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Чемпионат мира по хоккею с мячом не состоится в 2024 году. Об этом норвежская федерация сообщила на своем сайте.

Отмечается, что Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат как для мужчин, так и для женщин.

Федерация хоккея с мячом России в своем телеграм-канале, ссылаясь на шведский портал Bandypuls, отметила, что на проведение мужского турнира претендовали три шведских города, но они отказались от организации соревнований. Чемпионат для женщин планировали провести в Норвегии, но страна отозвала свою заявку.

В прошлом году Международная федерация хоккея с мячом не допустила сборную России до участия в чемпионате мира по бенди 2023 года. Также от участия в чемпионате отстранили сборную Белоруссии.

Кроме того, совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/2024. Оно было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом.

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